В дорожных происшествиях на Ямале пострадали два человека

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-25T08:32:19+03:00

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На дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за минувшие сутки, 24 декабря, зарегистрировано 27 ДТП, в двух из них пострадали люди, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Так в Салехарде в 18.05 на перекрестке улиц Чубынина-Мира-Свердлова автомобилистка за рулем KIA, поворачивая налево, не пропустила машину. В результате столкнулась со встречным автомобилем MAZDA. Травмы получила водитель корейского автомобиля.

В этот же день в 19.10 на 681 километре трассы Сургут – Салехард водитель NISSАN выехал на встречку и столкнулся FUSO CANTER. По предварительным данным, автомобилист не выбрал безопасную скорость для движения, не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в итоге не справился с рулевым управлением. В результате ДТП травмирован пассажир а/м NISSАN.

Всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 4813 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 540 травмированы, в их числе 64 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU