Ямальские борцы привезли два золота Всероссийского турнира
Спортсмены Пуровского района успешно выступили на 37-м Всероссийском турнире по спортивной (греко-римской) борьбе памяти Тарасова в Нижнем Тагиле. Всего в соревнованиях участвовало 65 представителей девяти регионов Российской Федераци.
Ямальские борцы завоевали две золотые медали. Как сообщили в администрации района, победителями стали Никита Ребро в весовой категории до 82 кг и Азамат Ахмедов - до 67 кг. Оба спортсмена представили таркосалинскую детско-юношескую спортшколу «Виктория».
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ИСТОЧНИК KP.RU