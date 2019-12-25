Ямальские борцы привезли два золота Всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 07:11 2019-12-25T07:13:39+03:00

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Спортсмены Пуровского района успешно выступили на 37-м Всероссийском турнире по спортивной (греко-римской) борьбе памяти Тарасова в Нижнем Тагиле. Всего в соревнованиях участвовало 65 представителей девяти регионов Российской Федераци.

Ямальские борцы завоевали две золотые медали. Как сообщили в администрации района, победителями стали Никита Ребро в весовой категории до 82 кг и Азамат Ахмедов - до 67 кг. Оба спортсмена представили таркосалинскую детско-юношескую спортшколу «Виктория».

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ИСТОЧНИК KP.RU