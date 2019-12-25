Ямальцы смогут сократить затраты на перепись

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-25T06:30:25+03:00

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Ямальцы в 2020 году смогут пройти интернет-перепись, тем самым сократить издержки на ее проведение. В этом уникальность будущего двенадцатого опроса населения, который проведут в Российской Федерации. Об этом 24 декабря рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления службы госстатистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Иван Пинигин.

- Если наши жители самостоятельно проявят желание пройти Интернет-перепись, то необходимо будет привлекать гораздо меньше переписчиков и временного персонала, которые бы обеспечивали обработку результатов, а также меньше печатать переписных листов, что уменьшит затраты федерального бюджета, – подчеркнул Ивин Пинигин.

Интернет-перепись будет проходить с 1 по 25 октября. Её возможно пройти на любом устройстве: смартфоне, компьютере, планшете в любое время суток. Для ответа на 30 вопросов потребуется не более 15 минут. Вопросы помогут определить социально-экономическую ситуацию в регионе. Вся информация будет вноситься только со слов гражданина. Никто не потребует никаких документов.

Если перепись застанет гражданина за пределами региона, то он сможет пройти её и там, указав место постоянного жительства, этот вопрос в переписном листе учтен. Обход будет проходить внерабочее время, в том числе в выходные. Перепись в труднодоступных территориях будет проходить с 1 апреля по декабрь, сообщает администрация Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU