2019-12-25T05:27:31+03:00
Общество

Погода на Ямале 25 декабря: похолодает до -26 градусов

В некоторых районах пройдет небольшой снег
Анна Полякова
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Погода на Ямале 25 декабря: похолодает до -26 градусов Фото: pixabay.comПогода на Ямале 25 декабря: похолодает до -26 градусов Фото: pixabay.com
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В среду, 25 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 25 градусов, облачно, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Ноябрьске -23 градуса, пасмурно, почти весь день будет идти снег. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -23 градуса, пасмурно, переменная облачность, периодически - снег. Ветер северный 7 м/с.

В Надыме -19 градусов, пасмурно, в середине дня – кратковременный снег. Северо-западный ветер 6 м/с.

В Губкинском - 24 градуса, переменная облачность, без осадков. Ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 26 градусов, безоблачно, осадки не ожидаются. Ветер северный 4 м/с.

В Муравленко -22 градуса, пасмурно, во второй половине дня пройдет снег. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -23 градуса, облачно, день пройдет без осадков. Северо-западный ветер 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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