2019-12-24T16:28:57+03:00
Общество

В Пуровском районе в два раза увеличился приток иностранцев

В сфере противодействия терроризму – обстановка стабильная
Анна Полякова
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В Пуровском районе в два раза увеличился приток иностранцев Фото: puradm.ruВ Пуровском районе в два раза увеличился приток иностранцев Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе за год прирост иностранных граждан увеличился на 67% (9 346 человек). Как сообщил замначальника районного ОМВД Анатолий Варенцов, по сравнению с 2018 годом вдвое увеличился приток из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, в полтора раза - из Украины, Киргизии и Таджикистана, уменьшился только из Армении и Молдовы.

Такие данные прозвучали на заседании антитеррористической комиссии при главе района, где подвели итоги межведомственной работы в 2019 году. Говорили и о профилактике идеологии терроризма среди мигрантов.

Проведено свыше 70 рейдов по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Проверялись объекты строительства, торговли, а также в жилой сектор и места компактного проживания иностранцев и лиц без гражданства. В результате составлено 139 административных протоколов.

Всем руководителям, на объектах которых выявлены недостатки, направлены соответствующие рекомендации по совершенствованию мер обеспечения защиты.

Обсудили на заседании вопросы транспортной безопасности и оснащения системами видеонаблюдения. В Тарко-Сале дополнительно установили 38 видеокамер, в Уренгое до конца года обеспечат каналами связи те объекты, в которых позже появятся сами камеры. В следующем году в райцентре установят еще 85 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

В целом в сфере противодействия терроризму обстановка в Пуровском районе остается стабильной, преступлений террористического характера не зарегистрировано, отметили в администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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