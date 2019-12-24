Ямалец избил родителей избранницы и напал на полицейского

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-24T15:53:58+03:00

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Жителю Красноселькупского района зачитали приговор. Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Суд назначил агрессивному ямальцу условное наказание с испытательным сроком два года.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Тогда в дежурную часть полиции женщина и сообщила, что сожитель избил ее родителей. Оказалось, что руки распустил 22-летний ранее судимый житель села Красноселькуп.

Ему предложили проехать в полицию для дальнейшего разбирательства. Мужчина отреагировал агрессивно, начал сопротивляться и ударил полицейского, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU