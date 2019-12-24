2019-12-24T15:24:38+03:00
Общество

В Ноябрьске возрождают традиции дворового хоккея

Желающих играть на открытом катке все больше
Анна Полякова
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В Ноябрьске возрождают традиции дворового хоккея Фото: pixabay.comВ Ноябрьске возрождают традиции дворового хоккея Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске решили возродить традиции дворового хоккея. Инициатором выступила спортивная школа олимпийского резерва «Альтис» и управление по физкультуре и спорту администрации города.

Как отметили в мэрии, каток возле спортивной школы по адресу Мира, 40 уже не первый год собирает любителей коньков и морозного воздуха. Несмотря на то, что в городе есть несколько ледовых арен в помещении, сотрудники учреждения предлагают ноябрянам возродить добрую традицию ледовых баталий между дворовыми командами хоккеистов – тех, кто любит игры на открытом катке. Сейчас школа собирает заявки от желающих. Жеребьевка пройдет уже 26 декабря.

Между тем, у Ноябрьска есть хороший опыт проведения подобных турниров среди футболистов. В городе давно прижились и пользуются большой популярностью такие мероприятия как, например, «Двор без наркотиков», который ежегодно собирает все больше и больше любителей футбола. В прошлом году к нему впервые присоединились и команды дошколят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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