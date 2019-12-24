2019-12-24T15:08:26+03:00
Общество

В аэропорты ЯНАО поступила новая спасательная техника

В 2020 году планируется увеличить количество закупаемых машин
Анна Полякова
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В аэропорты ЯНАО поступила новая спасательная техника Фото: yanao.ruВ аэропорты ЯНАО поступила новая спасательная техника Фото: yanao.ru
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В ямальские аэропорты поступила новая техника. Машины предназначены для аварийно-спасательных и хозяйственных служб, служб авиационной безопасности. Воздушная гавань Салехарда, например, получила оборудование, который применяется для подъёма воздушного судна в случае получения им аварийных повреждений.

В ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи» поступила аналогичная техника, а также комплект для подъёма и перемещения аварийных воздушных судов. В воздушную гавань Надыма поставлена комбинированная машина для обслуживания территории аэродрома.

- Новое оборудование позволит повысить уровень аэропортового обслуживания, а также обеспечить безопасность полётов, – пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Всего в 2019 году в целях развития аэропортов округа из бюджета выделены средства на приобретение 17 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования. Практически все они уже поступили на предприятия.

В 2020 году планируется увеличить количество закупаемой техники для аэропортов Ямала в четыре раза – до 78 единиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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