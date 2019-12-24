2019-12-24T14:53:39+03:00
Общество

Более 200 пуровских семей переехало из авариек в капитальное жилье

Тарко-Сале лидирует по вводу жилых квадратов
Анна Полякова
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Более 200 пуровских семей переехало из авариек в капитальное жилье Фото: puradm.ruБолее 200 пуровских семей переехало из авариек в капитальное жилье Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе в этом году из авариек в капитальное жилье переехала 231 семья. Еще 78 молодых семей получили соцвыплаты и приобрели жилье. Всего в рамках федеральных, окружных и муниципальных программ в 2019 году улучшили жилищные условия 338 семей пуровчан, до конца года к ним присоединятся еще 37 семей.

Кроме того, в рамках программы «Сотрудничество» и госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» (государственные жилищные сертификаты) из районов Крайнего Севера смогли переселиться 84 семьи.

За год в Пуровском районе планируют ввести 24,8 тысяч жилых квадратов. В результате жилфонд района обновится на 410 квартир и почти на 25 тысяч жилых квадратов, из которых 4,5 тысяч квадратных метров жилья построено силами индивидуальных застройщиков.

Как сообщили в районной администрации, по вводу жилья лидирует Тарко-Сале – уже сданы в эксплуатацию 6 многоквартирников, ввод еще одной новостройки в микрорайоне Комсомольском ожидается до конца декабря. Капитальный жилфонд райцентра увеличится на 12 тысяч квадратов.

Новогодним подарком жителям Уренгоя станет ввод в эксплуатацию 136-квартирного дома площадью 6,3 тысяч кв.м жилья в 1 микрорайоне. В Пурпе жилфонд обновился на 3 дома площадью 2 тысячи кв.м, что позволило справить новоселье 33 семьям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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