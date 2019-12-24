Суд отправил надымчанку на принудительное лечение от наркомании

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-24T14:34:30+03:00

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Жительницу Надыма признали виновной в совершении преступления. Ее судили по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере.

В сентябре 2019 года женщина через интернет заказала запрещенное вещество в значительном размере для личного потребления. Оплатив его, получила от неизвестного адрес «закладки». Наркоманка забрала оттуда сверток, разделила его на части и спрятала в своей одежде.

По дороге домой ее задержали сотрудника полиции, а хранимое ею наркотическое средство было изъято при личном досмотре.

Приговором Надымского городского суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с запретом на изменение места жительства и выезд за пределы Надымского района.

Кроме того, суд обязал осужденную пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, контроль за исполнением которой будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU