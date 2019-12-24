2019-12-24T14:19:49+03:00
Общество

Глава Ямала призвал обеспечить безопасность в новогодние каникулы

На предприятиях проведели противоаварийные тренировки
Анна Полякова
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Глава Ямала призвал обеспечить безопасность в новогодние каникулы Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала призвал обеспечить безопасность в новогодние каникулы Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал обеспечить безопасность жителей во время массовых мероприятий, а также обеспечить бесперебойную работу экстренных и коммунальных служб. Он выступил на заседании Совета глав, которое провел 23 декабря.

О готовности энергетического комплекса доложил заместитель губернатора Сергей Карасёв. Он отметил, что на контроле – работа 236 котельных и 66 электростанций. В случае необходимости для устранения нарушений к работе готовы 115 аварийно-выездных бригад и 640 аварийных источников электроснабжения.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, на предприятиях проведены противоаварийные тренировки, проверены запасы топлива и материально-технических средств. Организовано оперативное взаимодействие диспетчерских служб энергоснабжающих организаций, для информирования населения обеспечена готовность к работе дежурных служб и «горячих линий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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