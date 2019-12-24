В Салехарде дали оценку эпидемиологической ситуации

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-24T14:06:56+03:00

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Эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в Салехарде назвали удовлетворительной. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии администрации города, где также обсудили и ход диспансеризации местных жителей.

Показатель заболеваемости составил 46,1%, что на 8% меньше показателя прошлого года. Значительно снизился и показатель смертности – с 13,1% в прошлом году до 2,2% в этом году. Показатель детской заболеваемости остался на уровне прошлого года, подростковая заболеваемость снизилась.

Количество паразитарных заболеваний также снизилось и составляет 246 случаев, из них больше половины приходится на детей до 14 лет. На первом месте энтеробиоз, затем эпистархоз и дирофиляриоз с лямблиозом.

С мая 2019 года процедура диспансеризации стала ежегодной. Лица старше 40 лет проходят диспансеризацию, а лица с 18 до 39 лет – профилактический осмотр.

Как отметила заведующий центром здоровья ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» Елизавета Георгиу, на 20 декабря выполнение годового плана составляет 68,3%. Новые изменения в законодательстве скорректировали этот процесс. По профилактическим осмотрам план выполнен на 103%. Диспансеризацию можно пройти за 1 день, она доступна в первую и третью субботу до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU