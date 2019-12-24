2019-12-24T13:32:19+03:00
Общество

Глава Салехарда предложил предпринимательскому сообществу новые меры поддержки

Начинающим бизнесменам увеличат гранты
Анна Полякова
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Глава Салехарда предложил предпринимательскому сообществу новые меры поддержки Фото: salekhard.orgГлава Салехарда предложил предпринимательскому сообществу новые меры поддержки Фото: salekhard.org
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Глава администрации Салехарда Алексей Титовский впервые встретился с малыми и средними предпринимателями города. Он предложил ряд новых способов стимулирования коммерческой среды.

Так, например, начинающим бизнесменам на создание собственного дела гранты увеличат с 300 до 500 тысяч рублей. Для социальных предпринимателей вводится компенсация в 500 тысяч рублей. Тем, кто занимается производством и работает в Салехарде не менее 2-х лет, предлагается компенсация фактических затрат до 700 тысяч рублей.

В части имущественной поддержки сохранится льгота в 25%, но в 2020 году муниципалитет начнёт предоставлять арендные каникулы от 1 до 6 месяцев для проведения косметического ремонта, перепланировки, обустройства помещения.

Градоначальник отметил, что до 2025 года в столице Ямала будет построено более 200 тыс.кв.м. жилья, появятся помещения для сдачи в аренду. В связи с этим в перспективе возможно введение поэтапного повышения арендной ставки с 60 до 100% в течение 4 лет. Такая система дает возможность предпринимателю закрепиться, освоиться на рынке.

Как сообщили в администрации города, сейчас на окружном уровне предпринимателям предоставляется более 20 мер поддержки по различным направлениям - компенсации, поручительства, микрозаймы, лизинг. На местном - это гранты в размере 300 тыс.руб. и арендная льгота на муниципальное имущество в 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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