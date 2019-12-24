СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-24T13:00:47+03:00

В Надыме дорожники убирают снег в три смены Фото: администрация Надымского района

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Сильный снегопад, который обрушился на Надым 23 декабря, внес коррективы в работу дорожных служб. Они убирают снег в три смены, поэтому уже в ближайшие дни отставание будет ликвидировано и работы продолжатся в установленные планом сроки.

Как сообщили в администрации Надымского района, для обеспечения безопасности дорожного движения, в первую очередь, были расчищены от снега центральные улицы и проезжая часть, основные тротуары, а также подъезды к учреждениям социальной сферы.

После выполнения этих экстренных работ дорожники приступили к расчистке дворов, но при этом немного отклонились от утвержденного ранее графика. В данный момент в Надыме работают 32 единицы техники.

Для более эффективной и быстрой работы дорожников власти города просят надымчан своевременно убирать припаркованные возле домов автомобили. Жителей дворов заранее информируют через объявления, размещаемые на подъездах домов.

Напоминаем, что график уборки снега размещается на официальном сайте районной администрации, в группе «Надым и Надымский район» «ВК».

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ИСТОЧНИК KP.RU