2019-12-24T12:54:13+03:00
Общество

В Таркосалинском лесничестве начали заготовку новогодних ёлок

Новогодним «браконьерам» предстоит возместить ущерб и заплатить штраф
Анна Полякова
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В Таркосалинском лесничестве начали заготовку новогодних ёлок Фото: Администрация Пуровского районаВ Таркосалинском лесничестве начали заготовку новогодних ёлок Фото: Администрация Пуровского района
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На территории Таркосалинского лесничества началась заготовка новогодних елей. Пуровчан предупреждают о необходимости заключения договоров купли-продажи на заготовку ёлок. Для этого сначала нужно оплатить ель в зависимости от ее размера.

Расценки на новогодние деревья опубликовали на сайте администрации Пуровского района. Так елки высотой менее одного метра обойдутся покупателю 101,12 руб. за штуку, более четырех метров – 484,14 руб.

За незаконную рубку, а также приобретение, хранение, перевозку или сбыт нелегально заготовленной древесины предусмотрены административные штрафы. Простым ямальцам придется раскошелиться на сумму, которая может достигать 5000 рублей, должностным лицам – до 50 тысяч рублей, юрлицам – до 700 тысяч рублей.

Помимо этого, новогодним «браконьерам» предстоит возместить ущерб, причинённый лесному фонду. В случае, если сумма ущерба превысит 5000 руб., нарушителю грозит привлечение к уголовной ответственности, которая предусматривает ещё более суровые наказания.

Для предотвращения незаконных вырубок выставляются стационарные посты, совместно с сотрудниками ГИБДД и казачьими обществами проводятся рейды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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