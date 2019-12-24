В Таркосалинском лесничестве начали заготовку новогодних ёлок

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-24T12:54:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Таркосалинского лесничества началась заготовка новогодних елей. Пуровчан предупреждают о необходимости заключения договоров купли-продажи на заготовку ёлок. Для этого сначала нужно оплатить ель в зависимости от ее размера.

Расценки на новогодние деревья опубликовали на сайте администрации Пуровского района. Так елки высотой менее одного метра обойдутся покупателю 101,12 руб. за штуку, более четырех метров – 484,14 руб.

За незаконную рубку, а также приобретение, хранение, перевозку или сбыт нелегально заготовленной древесины предусмотрены административные штрафы. Простым ямальцам придется раскошелиться на сумму, которая может достигать 5000 рублей, должностным лицам – до 50 тысяч рублей, юрлицам – до 700 тысяч рублей.

Помимо этого, новогодним «браконьерам» предстоит возместить ущерб, причинённый лесному фонду. В случае, если сумма ущерба превысит 5000 руб., нарушителю грозит привлечение к уголовной ответственности, которая предусматривает ещё более суровые наказания.

Для предотвращения незаконных вырубок выставляются стационарные посты, совместно с сотрудниками ГИБДД и казачьими обществами проводятся рейды.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды - Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU