2019-12-24T12:18:01+03:00
Происшествия

Пьяная тазовчанка оттаскала за волосы сотрудницу опеки, забиравшую детей

Суд приговорил женщину к условному сроку
Анна Полякова
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В Тазовском районе женщина признана виновной в применении насилия в отношении сотрудницы комиссии по делам несовершеннолетних. Северянка набросилась на представительницу власти оттаскала за волосы и ударила ее, когда та забирал ее детей. Суд приговорил тазовчанку к 6 месяцам лишения условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Инцидент произошел в селе Гыда Тазовского района 24 октября 2019 года. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних вор время рейда по проверке лиц, состоящих на учете в КДН, выявили двух безнадзорных несовершеннолетних детей.

В это время их пьяная мать выпивала с гостями. Такую ситуацию сотрудники комиссии оценили, как опасную для жизни и здоровья детей, поэтому в рамках своих полномочий было принято решение о временном изъятии детей у их матери и доставлении их в Тазовскую районную больницу.

Мать была крайне недовольная таким решением, в больнице женщина напала на сотрудницу отдела опеки и попечительства, ударила ее рукой по голове и несколько раз дернула за волосы.

Во время предварительного следствия тазовчанка полностью признала свою вину и дала признательные показания. Мать встала на путь исправления, поэтому детей вернули в семью, со стороны органов профилактики за семьей на постоянной основе проводится контроль условий жизни несовершеннолетних, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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