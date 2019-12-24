«Граффити ко Дню Победы» украсит фасад здания в Лабытнанги

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-24T11:37:56+03:00

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Жители Лабытнанги голосованием выберут сюжет «Граффити ко Дню Победы», который появится на стене здания. В городе в 2020 году будет реализован проект инициативного бюджетирования «Street Art ко Дню Победы».

По замыслу авторов, в честь празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне фасад одного из жилых домов будет преображён в стиле граффити.

На нём появится одно из изображений, предложенных пользователями портала «Живём на Севере».

Напомним, сбор идей состоялся на платформе «Предлагай!» Горожане внесли шесть предложений. Голосование за них стартовало сегодня на платформе «Решай!» и завершится в 18:00 20 января 2020 года. Можно ежедневно выбирать только один из предложенных вариантов в теме «Граффити ко Дню Победы», пояснили в администрации Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU