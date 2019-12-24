2019-12-24T11:25:35+03:00
Общество

Талантливые дети Ямала спели на сцене московского Кремля

Они выступили в составе многочисленного Детского хора России
Анна Полякова
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Талантливые дети Ямала спели на сцене московского Кремля Фото: администрация Нового УренгояТалантливые дети Ямала спели на сцене московского Кремля Фото: администрация Нового Уренгоя
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На сцене Кремлевского Дворца в Москве многочисленным составом выступил Детский хор России. Среди талантливых ребят со всех субъектов Российской Федерации были и ямальцы. Автономный округ на этом важном событии 23 декабря представляли 9 новоуренгойских ребят – воспитанники ДШИ №2, солисты Образцового детского хора «Сияние».

Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

Серьезному выступлению предшествовала большая подготовительная работа. В течение месяца учащиеся под руководством Ирины Жижи разучивали хоровые произведения Чайковского, Бетховена, Орфа, Прокофьева, Пахмутовой, готовясь к выступлению на главной сценической площадке страны.

Неделя до выступления была посвящена активным репетициям на площадке Государственной академической капеллы России им. А.А. Юрлова с руководителем и главным дирижером Геннадием Александровичем Дмитряком. В свободное время ребята посетили Кремль и Дом музыки, рассказали в администрации Нового Уренгоя.

Напомним, уникальный творческий проект «Детский хор России» стартовал в 2014 году и стал ежегодным событием для тысячи одаренных и талантливых детей России, в том числе и юных новоуренгойцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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