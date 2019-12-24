2019-12-24T10:40:25+03:00
Происшествия

В Лабытнанги задержали подозреваемого, вонзившего нож в живот прохожему

Ему грозит лишение свободы до десяти лет
Анна Полякова
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В Лабытнанги задержали подозреваемого, вонзившего нож в живот прохожему Фото: pixabay.comВ Лабытнанги задержали подозреваемого, вонзившего нож в живот прохожему Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги полицейские задержали местного жителя по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вечером 19 декабря к патрулю за помощью обратился истекающий кровью 28-летний мужчина.

Он рассказал, что на улице неизвестный ударил его ножом в живот. Раненым оказался ранее судимый, не работающий местный житель горожанин, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ходе проведения проверки был установлен подозреваемый – 40-летний горожанин, который ранее не был судим. Что послужило поводом для нападения – не уточняется.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Виновному грозит лишение свободы до десяти лет. Подозреваемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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