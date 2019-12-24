Две школы Ноябрьска полностью адаптировали для инвалидов

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-24T10:10:32+03:00

До 2030-го года все социально-значимые учреждения должны стать максимально доступны для людей с ограничениями здоровья

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске в 2019 году 9,5 млн. рублей потрачено на создание доступной среды для инвалидов в рамках госпрограммы. Работа по адаптации социально значимых объектов для инвалидов продолжается. В их числе школы и детские сады, сообщает управление социальной защиты населения Администрации города.

В швейной и столярной мастерских коррекционной школы обновили оборудование благодаря участию в региональном проекте «Современная школа». За счет региональной казны в рамках реализации нацпроекта «Образование» в учреждении появилась специальная санитарная комната для инвалидов, установлены дополнительные поручни на лестницах, закуплены учебные пособия для ребят с различными видами нарушений.

Восьмая школа также теперь полностью адаптирована для всех категорий инвалидов. В этом году здесь оборудовали специальные места на парковке, установили наружный пандус, специальный тактильный путь, дверные ручки и таблички для слабовидящих.

Проведены проектно-изыскательские работы, подготовлена сметная документация по адаптации еще четырех школ и одного детсада. До 2030-го года все социально-значимые учреждения города должны стать максимально адаптированы для всех категорий инвалидов, - отмечают администрации города.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды - Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU