2019-12-24T09:50:46+03:00
Общество

На уборку снега в Салехарде вышло 20 единиц дорожной техники

График очистки города публикуется на официальной страничке мэрии в соцсети
Анна Полякова
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На уборку снега в Салехарде вышло 20 единиц дорожной техники Фото: Администрация СалехардаНа уборку снега в Салехарде вышло 20 единиц дорожной техники Фото: Администрация Салехарда
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Каждый день дорожники Салехарда выходят на работу вне зависимости от погодных условий. Существует два режима работы, сообщили в администрации ямальской столицы. Во время снегопада - патрулирование, далее режим вывоза снежных масс.

Напомним, система перешла на ночной режим с 19:00 до 07:00. Такой график в меньшей степени мешает комфорту жителей и автомобилистов. Ежедневно задействовано более 16 единиц спецтехники. Работа выполняется по отработанному алгоритму. Так, например, сегодня, 24 декабря, в уборке города участвует 20 единицы дорожной техники. График очистки города от снега ежедневно публикуется на официальной страничке мэрии в социальной сети «В Контакте».

В следующем году в Салехарде при поддержке Правительства автономного округа появится дополнительно 9 единиц новой снегоуборочной техники. Это значительно повлияет на скорость и качество очистки города от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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