2019-12-24T09:39:11+03:00
Общество

Ноябрьские пожарные исполнили мечту ребенка

Владику разрешили сесть за руль спецмашины и включить сирену
Анна Полякова
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Ноябрьские пожарные исполнили мечту ребенка Фото: Администрация НоябрьскаНоябрьские пожарные исполнили мечту ребенка Фото: Администрация Ноябрьска
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«Когда я вырасту, хочу стать пожарным. Я хочу прокатиться на настоящей пожарной машине и познакомиться с пожарными», - рассказал Владик Ионов. Он участник проекта «Елка заботы», которая помогает детям и пожилым людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях осуществить мечту.

Желание юного ноябрянина осуществилось. Депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев пригласил мальчика в гости к пожарным. Старший инспектор отделения профилактики пожаров 4 ПСЧ ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по ЯНАО» Ирина Ремизова провела для мальчика и его бабушки Галины Островской небольшую экскурсию.

Специально для Владислава пожарная машина выехала во двор части, чтобы поприветствовать. После гости зашли в депо. Здесь разместились большие служебные автомобили, профессиональные пожарные показали и рассказали, как важно быстро экипироваться, Владислава облачили в настоящую «боевку», надели каску. Мальчику рассказали о назначении снаряжения, как комплектуются автомобили и что входит в набор для спасения людей, рассказали в администрации города.

Особым подарком для Владика стало разрешение сесть за руль пожарной машины, для него разрешили включить сирену и проблесковые маячки. Глаза мальчика светились от радости. Когда его спросили, что понравилось на экскурсии, Владик ответил: «Все!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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