Юные инженеры из Тарко-Сале стали победителями Международного чемпионата

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-24T09:17:36+03:00

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Ямальские старшеклассники представили решения для ЯМАЛ СПГ – интегрированного проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Команда «Сияние», в составе которой старшеклассники из Тарко-Сале, стала серебряным призёром Осеннего кубка Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Итоги соревнований были подведены накануне в Москве.

Команды школьников представляли блокчейн-проекты для топливно-энергетического комплекса, а также средства защиты информации от кибератак и угроз искажения данных.

Всего в чемпионате участвовало 15 команд старшеклассников из 12 регионов России. Победители смогут получить от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов – парнтёров Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

ИСТОЧНИК KP.RU