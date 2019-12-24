Юные инженеры из Тарко-Сале стали победителями Международного чемпионата
Ямальские старшеклассники представили решения для ЯМАЛ СПГ – интегрированного проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Команда «Сияние», в составе которой старшеклассники из Тарко-Сале, стала серебряным призёром Осеннего кубка Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Итоги соревнований были подведены накануне в Москве.
Команды школьников представляли блокчейн-проекты для топливно-энергетического комплекса, а также средства защиты информации от кибератак и угроз искажения данных.
Всего в чемпионате участвовало 15 команд старшеклассников из 12 регионов России. Победители смогут получить от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов – парнтёров Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».
ИСТОЧНИК KP.RU