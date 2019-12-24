СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-24T09:00:11+03:00

Комиссия выявила недочеты на зимнике Надым - Салехард Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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По результатам обследования зимника Надым – Салехард выявлены замечания по качеству проезжей части, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Как сообщалось ранее, на зимней трассе работает комиссия по приемке дороге в эксплуатацию. Дорожники провели замеры льда на переправах, оценили состояние проезжей части, проверили наличие сигнальных вех и дорожных знаков. Накануне проверявшие сделали вывод, что обнаруженные недочеты не обеспечивают безопасный проезд автомобилей.

Подрядчику дано время на устранение дефектов. Проверить результат работы по устранению замечаний комиссия соберется в среду, 25 декабря.

Напомним, на Ямале сейчас работает только один из четырех зимников -Коротчаево – Красноселькуп. Кроме того, действует ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги.

Информация о работе зимников доступна по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8(34922)7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU