Лучшими в приготовлении строганины и оленины признаны мастера Шурышкарского района

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-24T08:45:58+03:00

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В селе Яр-Сале Ямальского района с размахом прошёл чемпионат по мастерству в приготовлении строганины из сырого оленьего мяса и рыбы.

Участники фестиваля 20 и 21 декабря демонстрировали свое мастерство в приготовлении и презентовали блюда национальной кухни Крайнего Севера. Борьба проходила между сильнейшими соперниками, представившими изыскано оформленные яства.

Сразу два чемпиона по созданию лучшей строганины из оленьего мяса и рыбы получили Кубки главы Ямальского района и сертификаты на 150 000 рублей. Оба победителя – участники из Шурышкарского района – это Леонид Лонгортов из Мужей, и Емельян Куртямов из Овгорта.

Специальными гостями чемпионата стали ведущие российские шеф-повара, среди них Олег Ольхов, Сергей Кузнецов, Татьяна Ковалёва, которые не только оценивали строганину, но и проводили мастер-классы по приготовлению блюд, сообщили в администрации Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU