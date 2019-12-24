2019-12-24T08:27:21+03:00
Общество

Ямальцы завершают строить в Екатеринбурге ледяные шлюпы

Творческий конкурс посвящен 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцы доделывают в Екатеринбурге ледяные шлюпы Фото: Администрация Пуровского районаЯмальцы доделывают в Екатеринбурге ледяные шлюпы Фото: Администрация Пуровского района
Изменить размер текста:

Ямальские мастера таркосалинец Сергей Ледков и салехардец Сергей Корольков и участвуют в Екатеринбурге в международном фестивале ледовой скульптуры. Творческий конкурс посвящен 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Композиция ямальцев называется «Два капитана, два шлюпа и один путь».

Изо льда они уже сваяли шлюпы первой русской антарктической экспедиции начала 19 века «Восток» и «Мирный», которыми командовали капитаны Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. При взгляде с определенного ракурса два корабля сливаются в один, что символизирует их единство. Кроме них мастера вырезали большой ледяной якорь, на котором изобразят карту. Внутри композиции спрятана подсветка, поэтому в темноте она смотрится еще красивее.

Как рассказал Сергей Корольков, от напряженной работы у них вышла из строя пила, но процесс это не остановило. Пока её ремонтировали в сервисе, ямальцы использовали запасной инструмент, который обязательно берут с собой на такие конкурсы.

Работа уже подходит к концу, подведение итогов международного фестиваля состоится 25 декабря. Кроме ямальцев за победу борются мастера еще шести команд из Москвы, Архангельска, Нижнего Тагила, Краснодара, Чебоксар и Сербии.

Напомним, в начале декабря дуэт Сергея Королькова и Сергея Ледкова стал победителем Международного фестиваля ледовых скульптур «Полярная рапсодия, который прошел в столице Ямала неделю назад. Их композиция на тему античного театра «Как начинается трагедия» признана лучшей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды - Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяная тазовчанка оттаскала за волосы сотрудницу опеки, забиравшую детей
«Граффити ко Дню Победы» украсит фасад здания в Лабытнанги
Талантливые дети Ямала спели на сцене московского Кремля
В Лабытнанги задержали подозреваемого, вонзившего нож в живот прохожему
Две школы Ноябрьска полностью адаптировали для инвалидов
На уборку снега в Салехарде вышло 20 единиц дорожной техники
Ноябрьские пожарные исполнили мечту ребенка
Юные инженеры из Тарко-Сале стали победителями Международного чемпионата
Комиссия выявила недочеты на зимнике Надым - Салехард
Лучшими в приготовлении строганины и оленины признаны мастера Шурышкарского района
Ямальцы завершают строить в Екатеринбурге ледяные шлюпы
В Белоярске грузовик сбил пешехода, который проигнорировал тротуар
На Совете глав обсудили работу ямальских зимников
Погода на Ямале 24 декабря: температура воздуха опустится до - 22 градусов