Ямальцы завершают строить в Екатеринбурге ледяные шлюпы

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-24T08:27:21+03:00

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Ямальские мастера таркосалинец Сергей Ледков и салехардец Сергей Корольков и участвуют в Екатеринбурге в международном фестивале ледовой скульптуры. Творческий конкурс посвящен 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Композиция ямальцев называется «Два капитана, два шлюпа и один путь».

Изо льда они уже сваяли шлюпы первой русской антарктической экспедиции начала 19 века «Восток» и «Мирный», которыми командовали капитаны Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. При взгляде с определенного ракурса два корабля сливаются в один, что символизирует их единство. Кроме них мастера вырезали большой ледяной якорь, на котором изобразят карту. Внутри композиции спрятана подсветка, поэтому в темноте она смотрится еще красивее.

Как рассказал Сергей Корольков, от напряженной работы у них вышла из строя пила, но процесс это не остановило. Пока её ремонтировали в сервисе, ямальцы использовали запасной инструмент, который обязательно берут с собой на такие конкурсы.

Работа уже подходит к концу, подведение итогов международного фестиваля состоится 25 декабря. Кроме ямальцев за победу борются мастера еще шести команд из Москвы, Архангельска, Нижнего Тагила, Краснодара, Чебоксар и Сербии.

Напомним, в начале декабря дуэт Сергея Королькова и Сергея Ледкова стал победителем Международного фестиваля ледовых скульптур «Полярная рапсодия, который прошел в столице Ямала неделю назад. Их композиция на тему античного театра «Как начинается трагедия» признана лучшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU