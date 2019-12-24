В Белоярске грузовик сбил пешехода, который проигнорировал тротуар

СЕГОДНЯ 07:22 2019-12-24T07:22:38+03:00

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В поселке Белоярск Приуральского района на улице Новая пешеход попал под колеса грузовика. ДТП случилось 23 декабря около 15 часов 05 минут, сообщает Госавтоинпекция ЯНАО.

Водитель автомобиля «Газ» совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате происшествия мужчина получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года на в 4792 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 537 травмированы, в их числе 64 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU