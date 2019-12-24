2019-12-24T06:35:35+03:00
Общество

На Совете глав обсудили работу ямальских зимников

Трассу Надым-Салехард готовят к открытию
Анна Полякова
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На Совете глав обсудили работу ямальских зимников Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Совете глав обсудили работу ямальских зимников Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Проезд по зимнику Надым-Салехард откроется в ближайшие дни. Сейчас на зимнике работает комиссия. Об организации движения по сезонным трассам рассказал директор департамента транспорта Максим Першиков во время заседания Совета глав, которое прошло 23 декабря под председательством губернатора Ямала состоялось Дмитрий Артюхова.

Пока на Ямале работает только один из четырех зимников. На автодороге Коротчаево – Красноселькуп открыто движение для всех машин весом до 25 тонн. До конца года начнется движение в сторону Теги. Открытие дороги Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале запланировано на десятые числа января. Всего на территории округа предусмотрены устройство и эксплуатация более 1400 километров зимних дорог.

Максим Першиков отметил, что на региональных зимниках, а также на зимниках Приуральского, Красноселькупского и Пуровского районов контрольно-пропускные пункты оборудованы шлагбаумами, видеонаблюдением, на каждом КПП имеется сотовый телефон, обустроены снежные валы для ограничения несанкционированных въездов.

Организовано круглосуточное дежурство на КПП в течение всего времени действия зимника. На автозимниках Шурышкарского и Ямальского районов предусмотрены передвижные пункты обогрева на базе автомобилей повышенной проходимости.

Информация о работе зимников доступна по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8(34922)7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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