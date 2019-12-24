Погода на Ямале 24 декабря: температура воздуха опустится до - 22 градусов
Во вторник, 24 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 22 градуса, безоблачно, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 5 м/с.
В Ноябрьске -22 градусов, пасмурно, днем пройдет кратковременный снег. Ветер западный 7 м/с.
В Новом Уренгое -18 градусов, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день. Ветер северо-западный 7 м/с.
В Надыме -20 градусов, пасмурно, периодически в течение дня - снег. Северо-западный ветер 11 м/с.
В Губкинском - 19 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер западный 11 м/с.
В Тарко-Сале - 18 градусов, пасмурно, снег. Ветер западный 7 м/с.
В Муравленко -22 градуса, днем – ясная погода, в первой половине дня - снег. Ветер западный 9 м/с.
В Лабытнанги -21 градус, переменная облачность, день пройдет без осадков. Северо-западный ветер 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU