На Ямале рецидивист под надзором пьяным сел за руль и избил полицейского

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-23T16:31:53+03:00

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В Красноселькупском районе местный житель предстанет перед судом за избиение полицейского. Инцидент произошел 23 ноября, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. 32-летний ранее судимый мужчина, который по решению суда должен был быть дома после 22.00 часов, около полуночи пьяным сел за руль. Скрываясь от сотрудников полиции, врезался в забор СОШ Радуга.

При задержании рецидивист оказал активное сопротивление полицейским, в результате на него пришлось надеть наручники и доставить для освидетельствования и составления административного материала в полицию. Пьяный задержанный при этом был недоволен действиями полицейских, он угрожал расправой. В итоге ударил кулаком в грудь инспектору по осуществлению административного надзора.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Полицейским он сказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а усугубил ситуацию его несдержанный характер.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU