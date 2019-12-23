2019-12-23T16:31:53+03:00
Происшествия

На Ямале рецидивист под надзором пьяным сел за руль и избил полицейского

Северянин с несдержанным характером вновь ждет суда
Анна Полякова
Поделиться:
Ямалец с несдержанным характером вновь ждет судаЯмалец с несдержанным характером вновь ждет судаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Красноселькупском районе местный житель предстанет перед судом за избиение полицейского. Инцидент произошел 23 ноября, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. 32-летний ранее судимый мужчина, который по решению суда должен был быть дома после 22.00 часов, около полуночи пьяным сел за руль. Скрываясь от сотрудников полиции, врезался в забор СОШ Радуга.

При задержании рецидивист оказал активное сопротивление полицейским, в результате на него пришлось надеть наручники и доставить для освидетельствования и составления административного материала в полицию. Пьяный задержанный при этом был недоволен действиями полицейских, он угрожал расправой. В итоге ударил кулаком в грудь инспектору по осуществлению административного надзора.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Полицейским он сказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а усугубил ситуацию его несдержанный характер.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале рецидивист под надзором пьяным сел за руль и избил полицейского
Новоуренгойцы просят сохранить зелень на улице Интернациональная
В Тазовском районе убийца пытался представить удар ножом в спину как оборону
Автомобилистов Ноябрьска предупредили о возможных авариях
Поисковому движению Ямала выделили 10 миллионов рублей
На переправе Салехард – Лабытнанги повысили грузоподъемность
В Салехарде директор строительной фирмы за полученные от дольщиков деньги отделалась исправительными работами
На Ноябрьск обрушился мощный снегопад
Общественники проверят детские площадки в Салехарде на безопасность
Сельским жителям Ямала с 2020 года станет доступна льготная ипотека
В Пуровском районе уволили высокопоставленного чиновника после анонимки
Приют для животных в Лабытнанги могут назвать «Лохматая душа»
Открыта продажа льготных билетов на 2020 год для многодетных ямальских семей
В Салехарде прошла сессия на тему цифровизации социальной сферы
«Ямалспас» возглавил Сергей Кудрявцев
На Ямале увеличилось число ДТП с пострадавшими детьми по вине водителей
Глава Ямала вручил полицейским ключи от новых служебных автомобилей
Жители Ноябрьска покоряют гигантскую сосульку
На месторождении в Пуровском районе грузовик врезался в дорожный столб
На маршрут Пурпе - Губкинский выйдут новые автобусы