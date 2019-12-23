2019-12-23T16:04:45+03:00
Общество

Новоуренгойцы просят сохранить зелень на улице Интернациональная

Горожане высказали пожелания по поводу благоустройства территории в 2020 году
Анна Полякова
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Новоуренгойцы просят сохранить зелень на улице Интернациональная Фото: newurengoy.ruНовоуренгойцы просят сохранить зелень на улице Интернациональная Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое на общественных слушаниях обсуждают дизайн-проекты благоустройства пешеходной зоны по улице Интернациональная. Горожане высказали пожелание сохранить зеленые насаждения, имеющиеся сегодня на территории, а игровые площадки сделать более универсальными – не только для маленьких детей, но также предусмотреть комплексы для ребят постарше.

Заместитель главы администрации города, главный архитектор Евгений Ворошилов подробно рассказал о предстоящей реконструкции. По его словам, здесь будут созданы зона общественного пространства, игровая и спортивная, зона павильонов и кафе.

Планируется использовать неординарные архитектурные решения, различные виды современных материалов (разноцветный гранит, безопасное резиновое покрытие), установить более фонари, светильники, скамейки, разбить цветники, сообщили в администрации Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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