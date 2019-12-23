В Тазовском районе убийца пытался представить удар ножом в спину как оборону

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-23T15:47:35+03:00

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В Тазовском районе рецидивиста признали виновным убийстве односельчанина. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Вечером 10 мая 2018 года в поселке Тазовский пьяные мужчины поссорились. Конфликт постепенно перешел в драку. Догнав в коридоре убегающего гостя, хозяин квартиры ударил его ножом в спину два раза, а затем в лицо. Раненый с трудом смог добраться до крыльца второго подъезда этого дома, где от полученных телесных повреждений скончался.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия мужчина настаивал на том, что удары ножом были при превышении пределов необходимой обороны, однако его показания опровергнуты собранными по делу доказательствами.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU