Автомобилистов Ноябрьска предупредили о возможных авариях

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-23T15:19:04+03:00

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Автомобилистов Ноябрьска предупреждают об опасной дорожной ситуации в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщалось ранее, на город обрушился снегопад. Видимость существенно снижается.

ГИБДД обращается к водителям с убедительной просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на проезжей части в этот опасный период.

Особенно осторожно передвигаться в зоне подъемов, спусков, поворотах, вблизи пешеходных переходов и автобусных остановок, где в результате интенсивных торможений образуются участки с повышенным скольжением.

Не забывать про скоростной режим и выбор безопасного интервала. Особое внимание необходимо уделять при передвижении на загородной автодороге.

Родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей, оснастить одежду светоотражающими элементами, обеспечить безопасную перевозку несовершеннолетних в салонах автомобилей, передает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU