Поисковому движению Ямала выделили 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-23T15:04:15+03:00

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Ямальские поисковики обсудили вопросы финансирования экспедиций в 2020 году. Поисковому движению региона выделена субсидия – почти 10 миллионов рублей. Деньги пойдут на оплату питания, проезд, транспортные расходы. Будут выделены средства на захоронение воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

В каком порядке будут выделены деньги, командирам отрядов рассказал руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Александр Должиков.

Субсидия для поискового движения Ямала была выделена после того, как губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собственными глазами увидел, как работают поисковики, в экспедиции «Волховский фронт». На региональном координационном совете в октябре он пообещал, что поддержит идею, что будут выделяться деньги.

В 2020 году запланировано 17 поисковых экспедиций в Ростовскую, Новгородскую, Ленинградскую, Тверскую, Воронежскую, Волгоградскую, Псковскую, Калужскую, Мурманскую области и Республику Карелия. Предполагаемое количество участников – 436 человек.

Кстати, ямальские поисковики впервые собрались в формате видеоконференцсвязи. Выделено 15 каналов. Этого достаточно – в некоторых муниципалитетов по несколько поисковых отрядов, они могут собраться вместе и выйти на связь с организаторами, сообщили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU