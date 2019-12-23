На переправе Салехард – Лабытнанги повысили грузоподъемность
На главной ледовой переправе Ямала повышена грузоподъемность. С 12:00 часов 23 декабря на сезонную трассу между Салехардом и Лабытнанги пропускают колесный транспорт массой до 15 тонн, гусеничный до 25 тонн, сообщили Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Как сообщалось ранее, пока на Ямале работает только один из четырех зимников. На автодороге Коротчаево – Красноселькуп открыто движение для всех машин весом до 25 тонн.
Ледовые переправы на зимней автодороге Салехард – Надым сотрудники ГИМС 23 декабря оценят на прочность.
На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги продолжается формирование проезжей части. На сезонной трассе Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале промеряют толщину ледяного покрова.
Получить оперативную информацию по работе ледовой переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU