На переправе Салехард – Лабытнанги повысили грузоподъемность

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-23T14:50:02+03:00

Трасса доступна для колесного транспорта массой до 15 тонн, гусеничного - до 25 тонн

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На главной ледовой переправе Ямала повышена грузоподъемность. С 12:00 часов 23 декабря на сезонную трассу между Салехардом и Лабытнанги пропускают колесный транспорт массой до 15 тонн, гусеничный до 25 тонн, сообщили Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Как сообщалось ранее, пока на Ямале работает только один из четырех зимников. На автодороге Коротчаево – Красноселькуп открыто движение для всех машин весом до 25 тонн.

Ледовые переправы на зимней автодороге Салехард – Надым сотрудники ГИМС 23 декабря оценят на прочность.

На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги продолжается формирование проезжей части. На сезонной трассе Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале промеряют толщину ледяного покрова.

Получить оперативную информацию по работе ледовой переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU