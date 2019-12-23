2019-12-23T14:50:02+03:00
Общество

На переправе Салехард – Лабытнанги повысили грузоподъемность

Трасса доступна для колесного транспорта массой до 15 тонн, гусеничного - до 25 тонн
Анна Полякова
Поделиться:
На переправе Салехард – Лабытнанги повысили грузоподъемность Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа переправе Салехард – Лабытнанги повысили грузоподъемность Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:

На главной ледовой переправе Ямала повышена грузоподъемность. С 12:00 часов 23 декабря на сезонную трассу между Салехардом и Лабытнанги пропускают колесный транспорт массой до 15 тонн, гусеничный до 25 тонн, сообщили Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Как сообщалось ранее, пока на Ямале работает только один из четырех зимников. На автодороге Коротчаево – Красноселькуп открыто движение для всех машин весом до 25 тонн.

Ледовые переправы на зимней автодороге Салехард – Надым сотрудники ГИМС 23 декабря оценят на прочность.

На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги продолжается формирование проезжей части. На сезонной трассе Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале промеряют толщину ледяного покрова.

Получить оперативную информацию по работе ледовой переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новоуренгойцы просят сохранить зелень на улице Интернациональная
В Тазовском районе убийца пытался представить удар ножом в спину как оборону
Автомобилистов Ноябрьска предупредили о возможных авариях
Поисковому движению Ямала выделили 10 миллионов рублей
На переправе Салехард – Лабытнанги повысили грузоподъемность
В Салехарде директор строительной фирмы за полученные от дольщиков деньги отделалась исправительными работами
На Ноябрьск обрушился мощный снегопад
Общественники проверят детские площадки в Салехарде на безопасность
Сельским жителям Ямала с 2020 года станет доступна льготная ипотека
В Пуровском районе уволили высокопоставленного чиновника после анонимки
Приют для животных в Лабытнанги могут назвать «Лохматая душа»
Открыта продажа льготных билетов на 2020 год для многодетных ямальских семей
В Салехарде прошла сессия на тему цифровизации социальной сферы
«Ямалспас» возглавил Сергей Кудрявцев
На Ямале увеличилось число ДТП с пострадавшими детьми по вине водителей
Глава Ямала вручил полицейским ключи от новых служебных автомобилей
Жители Ноябрьска покоряют гигантскую сосульку
На месторождении в Пуровском районе грузовик врезался в дорожный столб
На маршрут Пурпе - Губкинский выйдут новые автобусы