СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-23T14:07:13+03:00

В Салехарде директор строительной фирмы за полученные от дольщиков деньги отделалась исправительными работами Фото: Татьяна Коркина

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Директор строительной организации «СК Галактика» из Салехарда в октябре 2018 года незаконно взяла у троих дольщиков 3,78 млн. рублей. Сделала она это до государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

Прокуратура по данному факту внесла представление генеральному директору, потребовав вернуть деньги дольщикам. Кроме того фирма была дважды оштрафована за данное нарушение на сумму 850 тысяч рублей.

Вернуть деньги дольщикам фирма не смогла, а потому в отношении генерального директора было возбуждено уголовное дело.

Накануне суд признал директора ООО «СК Галактика» виновной в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

На момент вынесения приговора директор частично вернула деньги дольщикам на общую сумму 325 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU