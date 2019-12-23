2019-12-23T13:31:09+03:00
Общество

На Ноябрьск обрушился мощный снегопад

Дорожные службы скорректировали планы
Анна Полякова
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На Ноябрьск обрушился мощный снегопад Фото: Администрация НоябрьскаНа Ноябрьск обрушился мощный снегопад Фото: Администрация Ноябрьска
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Ноябрьск сегодня, 23 декабря накрыл снегопад. Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает, что мести в городе будет целый день.

В связи с сильным снегопадом дорожные службы скорректировали планы – сейчас все машины, которые были задействованы в посыпке дорог, занялись патрульной очисткой проезжей части города.

На Совете директоров подрядчику было рекомендовано активнее вывозить снежные накопления. В понедельник погрузчики работают возле школы №9, на улицах: Холмогорская, Багульная, Строителей, Интернационалистов, а автогейдеры очищают центральный проезд промышленной зоны и Самострой.

По словам представителя ООО «Севердорстрой» с начала зимнего периода на полигон было вывезено порядка 80 тысяч кубометров снега. Почти 30 тысяч кубометров осадков убрали управляющие компании и ТСЖ. Список придомовых территорий, расчисткой которых займутся на этой неделе обслуживающие организации, опубликован на официальной странице мэрии социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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