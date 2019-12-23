2019-12-23T13:11:19+03:00
Общество

Общественники проверят детские площадки в Салехарде на безопасность

Общественники намерены стать более заметными для горожан
Анна Полякова
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Общественники проверят детские площадки в Салехарде на безопасность Фото: salekhard.orgОбщественники проверят детские площадки в Салехарде на безопасность Фото: salekhard.org
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В Салехарде состоялось первое заседание Общественной палаты города в обновленном составе. Первый вопрос, который общественники приняли 20 декабря к обсуждению касался безопасности нахождения детей на детских площадках.

- Необходимо проводить разъяснительную работу с родителями, повысить требования при установке новых площадок, осуществлять контроль за содержанием детских площадок. Я надеюсь, что общественность города подключится к нашей инициативе, - отметил в своем выступлении член общественной палаты Ильдус Насибулин.

Обращаясь к присутствующим, избранный председатель Елена Сивицкая отметила важность оперативного реагирования на все возникающие вопросы.

- Не надейтесь на спокойную жизнь, - призвала к активности в решении вопросов местного значения Елена Сивицкая, - нужно сделать так, чтобы горожанам было понятно, для чего Палата создана, чтобы они видели нашу работу.

В январе 2020 года будет создана рабочая группа из общественников, которые организуют регулярные рейды по детским площадкам, где наиболее остро стоит вопрос безопасности детей, на основании обращений граждан в соцсетях.

Информация об обследовании детских площадок будет направляться в адрес администрации города или балансодержателей для принятия мер по повышению безопасности объектов, пояснили в мэрии ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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