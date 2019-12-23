Сельским жителям Ямала с 2020 года станет доступна льготная ипотека

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-23T12:55:38+03:00

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С 2020 года в России начнет действовать новая федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Условия новой программы, установленные Минсельхозом, позволят предоставлять социальные выплаты только работникам АПК и социальной сферы. Но абсолютно для всех жителей сельских территорий появятся новые возможности улучшить жилищные условия.

- Это льготные ипотечные кредиты, а также строительство жилья, предоставляемого гражданам по договорам найма, – рассказал заместитель директора окружного департамента агропромышленного комплекса Александр Земских.

Так, программа предусматривает предоставление сельским жителям ипотечных кредитов с максимальной ставкой 3% годовых. Условия участия – размер кредита не должен превышать 3 млн. рублей, возраст участников – от 21 до 64 лет, жилое помещение должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено необходимой инженерной инфраструктурой.

Мероприятия по строительству жилья по договору найма будут реализовываться по инициативе работодателей, заинтересованных в обеспечении жильем своих сотрудников.

Жилые помещения будут строиться на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета, региона, муниципалитета и средств работодателя. В будущем участник программы сможет выкупить это жилье на льготных условиях.

Специалистами департамента АПК уже ведутся предварительные переговоры с руководством различных организаций в сельской местности, которым может быть интересно это направление программы.

ИСТОЧНИК KP.RU