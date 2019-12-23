В Пуровском районе уволили высокопоставленного чиновника из-за утраты доверия

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-23T12:38:22+03:00

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Прокуратура Пуровского района проверила начальника департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения местной администрации на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Поводом послужило анонимное обращение.

Выяснилось, что чиновник в рабочее время направлял своего подчиненного для представления его личных имущественных интересов в судебном процессе по иску своей бывшей жены о разделе имущества.

В благодарность он дал указание принять на работу в департамент супругу исполнительного подчиненного. О возникшем конфликте интересов своего нанимателя умышленно не уведомил.

В результате при приеме на муниципальную службу был нарушен порядок. Несмотря на наличие других соискателей на данную должность, предусмотренные муниципальным нормативным правовым актом обязательные конкурсные процедуры проведены не были.

В связи с этим последовало представление главе администрации муниципального образования. После проверки распоряжением главы района чиновник уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия, трудовые отношения с лицом, принятым в департамент с нарушением требований закона, решено прекратить, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU