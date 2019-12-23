СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-23T11:49:45+03:00

Приют для животных в Лабытнанги могут назвать «Лохматая душа» Фото: lbt.yanao.ru

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Жители Лабытнаги коллективно выбирают название для нового приюта для безнадзорных животных, который готовится к открытию. Здесь все уже готово, чтобы принять кошек и собак, и оказывать им медицинскую помощь.

На платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живем на Севере» началось голосование по направлению «У любви нет породы!». Горожанам предлагают придумать теплое название для приюта. Жители города внесли на голосование 41 идею.

Среди вариантов названий, предложенных жителями, — «Лапушка», «Вторая жизнь», «Лохматая душа», «Собачье сердце», «Верный друг», «Кот и пес», «КотоПес», «Четыре лапы» и другие. Лайки и дизлайки можно ставить ежедневно по 29 декабря включительно.

Напомним, согласно Федеральному закону об ответственном обращении с животными с 1 января 2020 года в регионах должны заработать приюты для безнадзорных животных.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев оценил Лабытнангский приют в ходе своего визита в город 20 декабря. Экскурсию по зданию провела градоначальница Марина Трескова. Она рассказала, как будет налажена работа приюта на всех стадиях: от отлова бездомных животных до их выпуска в привычную среду.

ИСТОЧНИК KP.RU