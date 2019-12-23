Открыта продажа льготных билетов на 2020 год для многодетных ямальских семей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-23T11:25:28+03:00

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На Ямале дали старт продаж льготных билетов на 2020 год для многодетных ямальских семей. Как сообщил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, специалисты перенастроили программу, включили дополнительно полторы тысячи льготников. Если билеты на следующий год уже приобретены по полной стоимости, их можно заменить и вернуть разницу в цене. Для переоформления проездного документа необходимо не позднее, чем за сутки до вылета обратиться в авиакассу.

Напомним, со следующего года расширяется список тех, кто сможет воспользоваться льготным тарифом на авиаперелёт за 2500 рублей. Добавили в программу детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в вузах.

- Мы решили включить в неё студентов до 23 лет, чтобы у них тоже была возможность съездить к родителям на каникулах, посетить свои родные города, – пояснил губернатор.

Для покупки билета не нужно справок. Система сама обратится к базе многодетных семей Ямала и автоматически установит цену за билет для ребёнка в 2500 руб. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.

Кроме того, льготный перелёт в следующем году действует уже на 33 направлениях. Правом льготного тарифа возможно воспользоваться один раз в год «туда-обратно», без учёта стыковочных рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU