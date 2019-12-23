2019-12-23T10:22:43+03:00
Общество

В Салехарде прошла сессия на тему цифровизации социальной сферы

Впервые был опробован сервис для проведения мероприятий в виде мобильного приложения
Анна Полякова
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В Салехарде прошла сессия на тему цифровизации социальной сферы Фото: yanao.ruВ Салехарде прошла сессия на тему цифровизации социальной сферы Фото: yanao.ru
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В Салехарде прошла образовательная сессия «Цифровая трансформация в госуправлении социальной сферой». На одной площадке встретились около 200 представителей сфер образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и занятости населения, спорта, молодёжной политики и туризма со всего Ямала.

В течение трёх дней эксперты в области цифровизации и искусственного интеллекта проводили лекции и мастер-классы. Впервые был опробован сервис для проведения мероприятий в виде мобильного приложения. С его помощью участники постоянно были включены в процесс обучения, участвовали в интерактивных голосованиях, задавали вопросы, обменивались мнениями, загружали фото в онлайн режиме, сообщили в правительстве ЯНАО.

Помимо обучения, в рамках сессии работала проектная группа по созданию цифрового университета Ямала. Это образовательная экосистема для обучения, построенная на основе лучших российских образовательных практик. Исходная диагностика и индивидуальные образовательные траектории позволят каждому жителю Ямала и других субъектов пройти обучение в разных форматах (онлайн и оффлайн), чтобы повысить свою квалификацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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