«Ямалспас» возглавил Сергей Кудрявцев

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-23T10:06:18+03:00

18 лет он был в должности первого заместителя начальника аварийно-спасательной службы управления

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Начальником ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» (ГКУ «Ямалспас») назначен Сергей Кудрявцев. К новым обязанностям он приступил 20 декабря.

Свой профессиональный путь он начал в 1987 году, после окончания учебы в Талицком лесотехническом техникуме, в должности парашютиста-пожарного Тюменской базы авиационной охраны лесов, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

В течение последних восемнадцати лет Сергей Кудрявцев был в должности заместителя начальника, первого заместителя начальника аварийно-спасательной службы ГКУ «Ямалспас».

Сергей Васильевич имеет такие награды, среди которых есть медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» за безупречное служение делу гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС, качественное выполнение служебных обязанностей и в связи с 80-летием со дня образования Гражданской обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU