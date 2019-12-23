СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-23T09:52:32+03:00

На Ямале увеличилось число ДТП с пострадавшими детьми по вине водителей Фото: Ольга Крыльцова

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С начала 2019 года в результате ДТП травмированы 63 ребенка. Госавтоинспекция ЯНАО констатирует, что зачастую аварии с детьми происходят из-за незнания или сознательного несоблюдения ими ПДД, а также отрицательного примера взрослых, пренебрегающих правилами.

Анализ дорожных происшествий показывает, что с начала года из-за собственной неосторожности на дорогах в ДТП травмы получили 11 несовершеннолетних. Более того, в этом году отмечается рост аварий с пострадавшими детьми, произошедших по вине водителей, которые были невнимательны к юным участникам дорожного движения. В таких ДТП получили травмы 54 ребенка.

На сегодняшний день травмы получили 23 юных пассажира, в каждом третьем таком ДТП установлено пренебрежение водителей к использованию детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Анализ данных показывает, что увеличение числа ДТП с участием детей приходится на дни школьных каникул, праздники, когда дети чаще находятся на улице.

Во время мероприятий сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами напомнят о Правилах дорожного движения и детям, и родителям, проведут беседы, тематические уроки, интересные викторины, игры и практические занятия. Такие встречи по профилактике детского травматизма продлятся до 12 января 2020 года.

Сейчас полицейские проверяют эксплуатационное состояние дорог в районах образовательных организаций и мест массового притяжения детей.

ИСТОЧНИК KP.RU