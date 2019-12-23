2019-12-23T09:52:32+03:00
Происшествия

На Ямале увеличилось число ДТП с пострадавшими детьми по вине водителей

63 ребенка получились травмы в результате дорожных происшествий
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале увеличилось число ДТП с пострадавшими детьми по вине водителейНа Ямале увеличилось число ДТП с пострадавшими детьми по вине водителейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

С начала 2019 года в результате ДТП травмированы 63 ребенка. Госавтоинспекция ЯНАО констатирует, что зачастую аварии с детьми происходят из-за незнания или сознательного несоблюдения ими ПДД, а также отрицательного примера взрослых, пренебрегающих правилами.

Анализ дорожных происшествий показывает, что с начала года из-за собственной неосторожности на дорогах в ДТП травмы получили 11 несовершеннолетних. Более того, в этом году отмечается рост аварий с пострадавшими детьми, произошедших по вине водителей, которые были невнимательны к юным участникам дорожного движения. В таких ДТП получили травмы 54 ребенка.

На сегодняшний день травмы получили 23 юных пассажира, в каждом третьем таком ДТП установлено пренебрежение водителей к использованию детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Анализ данных показывает, что увеличение числа ДТП с участием детей приходится на дни школьных каникул, праздники, когда дети чаще находятся на улице.

Во время мероприятий сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами напомнят о Правилах дорожного движения и детям, и родителям, проведут беседы, тематические уроки, интересные викторины, игры и практические занятия. Такие встречи по профилактике детского травматизма продлятся до 12 января 2020 года.

Сейчас полицейские проверяют эксплуатационное состояние дорог в районах образовательных организаций и мест массового притяжения детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале увеличилось число ДТП с пострадавшими детьми по вине водителей
Глава Ямала вручил полицейским ключи от новых служебных автомобилей
Жители Ноябрьска покоряют гигантскую сосульку
На месторождении в Пуровском районе грузовик врезался в дорожный столб
На маршрут Пурпе - Губкинский выйдут новые автобусы
Жители Салехарда сами построили снежный городок
Зимник Салехард – Надым комиссия проверит на прочность
В районе ледовой переправы через Обь столкнулись легковушка и грузовик
Погода на Ямале 23 декабря: ожидаются снегопады
Для ямальских тундровичков откроют «нулевые» классы
В Ноябрьске открыли ледовый городок
Воспитанники детсада из Нового Уренгоя во время прогулки «зажгли» под музыку прохожего
«Елка желаний» поможет исполнить мечты маленьким ямальцам
Погода на Ямале 22 декабря: пасмурно и мороз
Горожане в Ноябрьск-парке могут выпить горячий кофе с блинами
В Новом Уренгое бизнесменам помогают налоговые консультанты
Ямальский депутат Павел Крюков провел прием граждан в Ноябрьске
В минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадали 2 человека
Погода на Ямале 21 декабря: морозно и малооблачно
Берега реки Пур стали ближе ещё на 94 метра
Депутата Госдумы впечатлили масштабы приюта для животных в Лабытнанги
В Ямальском районе открыли три новых участковых пункта полиции
В Салехарде обсудили вопросы экологической безопасности города
В Яр-Сале начались новогодняя ярмарка
Губернатор Ямала и глава ПАО «ЛУКОЙЛ» договорились о сотрудничестве