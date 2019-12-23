2019-12-23T09:23:42+03:00
Общество

Глава Ямала вручил полицейским ключи от новых служебных автомобилей

Обновление парка машин произойдёт во всех 13-ти муниципальных образованиях
Анна Полякова
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Глава Ямала вручил полицейским ключи от новых автомобилей Фото: yanao.ruГлава Ямала вручил полицейским ключи от новых автомобилей Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ключи от 40 новых служебных автомобилей сотрудникам полиции. Торжественное мероприятие состоялось в Новом Уренгое. Обновление парка машин произойдёт во всех 13-ти муниципальных образованиях Ямала.

- Позиция правительства автономного округа – максимально содействовать тому, чтобы условия работы ямальских полицейских улучшались, – подчеркнул губернатор.

Больше всего автомобилей – по шесть штук – получили отделы министерства внутренних дел по Новому Уренгою и Пуровскому району, пять отправились в Лабытнанги, по четыре – в Салехард и Ноябрьск. Все автомобили отечественного производства. Среди них как легковые, так и внедорожники. В этом году правительство автономного округа передало полиции почти втрое больше новых средств передвижения, чем в предыдущем (2018 – 16, 2019 – 41).

- Сегодняшнее вручение автомобилей – только одно мероприятие из целого комплекса. Это и открытие четырех участковых пунктов полиции в этом году, и предстоящее строительство отделов внутренних дел в сельских поселениях и многое другое, – отметил начальник УМВД России по Ямалу Александр Удовенко.

Всего за два последних года было отремонтировано 58 помещений. Правительство также реализует программу по улучшению условий несения службы полицейских в отдаленных посёлках. Комфортные модульные здания для участковых уже появились в Панаевске и Новом Порту, до конца года должно быть открыто модульное здание в посёлке Тазовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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