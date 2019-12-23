Жители Ноябрьска покоряют гигантскую сосульку

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-23T09:08:53+03:00

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Первые любители экстремальных видов спорта в Ноябрьске уже испытали местный ледодром. В этом году ледяная стена высотой в 12 метров выросла возле Дворца Молодежи. Попробовать свои силы и взобраться на 12 метровую высоту, используя специализированное снаряжение, могут те, кому уже исполнилось 10 лет и старше. Только в субботу в мастер-классах приняли участие более 30 ноябрян.

Конструкция обтянута специальной прочной тканью – дарнитом, на нее наморожен надежный слой льда. Специалисты рекомендуют сначала потренироваться на малом скалодроме, который расположен в здании Дворца Молодёжи. Если же сомнений в своих силах нет, то здесь готовы предоставить не только опытного инструктора, но и все необходимое оборудование: фифы, кошки, страховочную экипировку, могут выдать даже тёплую одежду.

Аттракцион работает в Ноябрьске уже второй год и вызывает неподдельный интерес и взрослых, и детей. В прошлом году ледодром был установлен в поселке МК-15, а теперь он стал ещё доступнее. Экстремальный аттракцион будет работать всю зиму, до потепления. Следующий раз с инструктором можно будет позаниматься в начале января.

ИСТОЧНИК KP.RU