2019-12-23T08:51:35+03:00
Происшествия

На месторождении в Пуровском районе грузовик врезался в дорожный столб

Водитель получил травмы
Анна Полякова
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На месторождении в Пуровском районе грузовик врезался в дорожный столб Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа месторождении в Пуровском районе грузовик врезался в дорожный столб Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На территории месторождения «Южный Харампур» Пуровского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мужчина. Авария произошла 21 декабря в 00.30.

В Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого АО рассказали, что водитель автомобиля ГАЗ не учёл дорожно-метеорологические условия, особенности и состояние транспортного средства, в результате не справился с управлением и допустил наезд на дорожный столб. Сам водитель получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах автономного округа зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых травмировано три человека. С начала 2019 года в 4773 зарегистрированных ДТП погибли 32 человека и 537 травмированы, в их числе 64 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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