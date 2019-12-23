2019-12-23T08:36:32+03:00
Общество

На маршрут Пурпе - Губкинский выйдут новые автобусы

Расписание находится на утверждении
Анна Полякова
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На маршрут Пурпе - Губкинский выйдут новые автобусы Фото: puradm.ruНа маршрут Пурпе - Губкинский выйдут новые автобусы Фото: puradm.ru
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Перевозить пассажиров по маршруту № 101 Губкинский - Пурпе будет новый перевозчик – МУП «Автодорсервис». С 8 января 2020 года начнут курсировать новые автобусы, которые приобрели на субсидию из окружного бюджета, пояснили в управлении транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Раньше на маршруте работало три перевозчика, но в итоге остался всего один. Жители жаловались, писали в соцсетях, что расписание не всегда соблюдалось и просили решить этот вопрос. При этом маршрут востребован: ежедневно жители Пурпе и Пурпе-1 едут в Губкинский на работу или учёбу. Кроме того, в посёлке Пурпе расположен железнодорожный вокзал, откуда пассажиры уезжают в Екатеринбург, Челябинск, Москву, Уфу.

В настоящий момент расписание находится на утверждении. Планируется четыре рейса в день. Сейчас автобус, который выйдет на линию, оборудуют необходимой системой видеонаблюдения.

- Автобус городского предприятия – это гарантированный перевозчик, то есть и в -40, и в -50 автобус будет на остановке в строго определённое время, и люди могут быть уверены, что они уедут и попадут на работу вовремя. Для наших жителей, это самый лучший подарок к Новому году, – прокомментировал глава Губкинского Андрей Гаранин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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