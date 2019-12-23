Жители Салехарда сами построили снежный городок

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-23T08:26:47+03:00

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Салехардцы два часа строили снежные фигуры в морозный субботний день. На новогодней площадке на улице Чкалова 21 декабря было многолюдно.

Напомним, ранее в рамках подведения итогов проекта «#яволонтер» Валерия Тикутьева предложила главе города Алексею Титовскому организовать строительство снежного городка вместе со всеми желающими. Какие конкретно фигуры должны появиться на площадке- решали сами жители. Для этого было организовано голосование на официальной страничке администрации города в социальной сети «В Контакте». В результате победили снеговик, мишка и мамонт.

- Спасибо волонтерам, которые предложили эту идею. Когда делаешь что-то сам, своими руками, то и отношение к результату совсем иное. Мы будем рады и впредь поддерживать интересные инициативы горожан, - отметил Алексей Титовский.

Кульминацией праздника стало торжественное зажжение новогодних огней на елке. Традиционно эту миссию выполнил Дед Мороз, а все собравшиеся помогали ему известным заклинанием «Раз, два, три, елочка, гори!».

ИСТОЧНИК KP.RU